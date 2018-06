A nome di tutti gli autisti della RT ed in particolare degli iscritti USB (Unione Sindacale di Base) volevamo ringraziare l’assessore ai lavori pubblici l’ingegner GIORGIO TRUCCO per aver finalmente risolto il problema della viabilità di via Asquasciati a Sanremo. Dopo l’incontro tra una nostra rappresentanza e l’assessore, quest’ultimo aveva preso l’impegno di mettere in sicurezza l’uscita dell’autostazione degli autobus. Questa mattina finalmente il risultato tanto atteso..

Un GRAZIE a nome di tutti noi