Stamani a Sassello (in provincia di Savona) un motociclista di 34 anni è morto in seguito allo scontro frontale con un’auto. La vittima, che abitava a Turbigo (Milano), era su una Kawasaki 750, avrebbe perso il controllo della moto per una buca. Il 34enne è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita.