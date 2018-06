La cittadinanza è invitata a partecipare per approfondire il tema del Presidenzialismo e capire le ragioni de lla mobilitazione nazionale.

Il commento del commissario cittadino Lorenza Bellini “ Per noi è fondamentale aderire a questa iniziativa importante, annunciata dal nostro Presidente Giorgia Meloni proprio da Imperia lo scorso martedì 29 Maggio quando ha dichiarato alla stampa che se il Capo dello Stato può scegliere i ministri allora lo devono votare gli italiani.”

– Imperia Porto Maurizio , Via XX Settembre, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 , Sabato 2 e Domenica 3 Giugno .

– Imperia Oneglia , Via San Giovanni, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 , Sabato 2 e Domenica 3 Giugno

Fratelli d’Italia Imperia ha organizzato 2 giorni di raccolta firme per la Repubblica Presidenziale , questi gli orari e i luoghi dei banchetti: