Sandra Antinozzi, 52enne residente a Bestagno frazione di Pontedassio, scomparsa da martedì sera, è stata ritrovata ieri pomeriggio mentre vagava a Imperia. Stava bene, a parte la gran fame, perché non mangiava da 2 giorni, e la stanchezza.

Il suo compagno Claudio Novello e la sorella Anna avevano denunciato la sua assenza temendo che potesse esserle accaduto qualcosa. Sandra già in passato aveva trascorso alcuni giorni in totale solitudine, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.