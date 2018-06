In occasione delle elezioni amministrative del Comune di Vallecrosia che si terranno domenica 10 giugno dalle 7 alle 23, la locale Croce Azzurra in accordo con l’ufficio elettorale ed il comando di Polizia Locale metterà a disposizione un’unità mobile per il trasporto ai seggi di persone con disabilità e/o difficoltà alla deambulazione.

Il servizio di trasporto potrà essere prenotato direttamente alla Croce Azzurra oppure al Comando di Polizia Locale ai seguenti numeri di telefono: 3713005022 (Unità Mobile Croce Azzurra) – 0184295415 (Comando Polizia Locale) – 0184295455 (Centralino Croce Azzurra).