Oltre 600 persone ieri sera hanno partecipato alla serata “Cittadini in Festa”, organizzata dalla squadra dei “Cittadini in Comune”, che hanno voluto concludere la campagna elettorale in piazza, tra la gente, così come è stato fatto sinora.

Durante la serata, il candidato Sindaco ha presentato il modello amministrativo dei “Cittadini in Comune, a disposizione dei cittadini, come sottolinea Biasi: ”In tutte le iniziative e azioni che verranno intraprese per far crescere la città, i cittadini che vorranno partecipare troveranno le porte aperte da parte di una nostra Amministrazione trasparente”. L’impegno della squadra di Biasi è quello di continuare ad avere un contatto diretto con la popolazione, fissando un incontro mensile aperto alla cittadinanza, un momento di scambio e segnalazione dei problemi grandi e piccoli di Vallecrosia.

Disponibilità all’ascolto, coinvolgimento ed apertura verso la popolazione sono le parole chiave del candidato Armando Biasi.

Ha proseguito Biasi: “I miei candidati ed io ci siamo impegnati, ci abbiamo messo la faccia, affinché Vallecrosia torni ad avere un’identità, possiamo considerarci, con un a seria progettualità, un villaggio turistico all’aria aperta”.

Biasi ha ripercorso i temi principali del programma: rete di impresa, valorizzazione del Borgo Antico, il miglioramento dell’arredo urbano, dell’illuminazione. Tutte le iniziative sono volte a creare occupazione ed il miglioramento della quotidianità dei Vallecrosini, non dimenticando nessuna fascia della popolazione, dai giovani agli anziani, tramite la creazione di luoghi di aggregazione e iniziative specifiche rivolte a chi ha bisogno. Un programma ricco e strutturato in ben 54 punti.

Venerdì prossimo, 8 giugno, la squadra di Armando Biasi organizzerà una festa a Vallecrosia Alta, in Piazza del Popolo dalle 18 alle 21, aperta a tutta la popolazione, per concludere il percorso della campagna elettorale.