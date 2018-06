Ieri a Imperia si è svolto l’incontro con il candidato sindaco Luca Lanteri ed il Consorzio Porto Peschereccio di Oneglia.

Ha avuto luogo al point del molo lungo di Imperia Oneglia l’incontro tra il candidato sindaco del centro destra Luca Lanteri e il Consorzio Porto Peschereccio di Oneglia.

Diversi gli argomenti trattati di interesse dei pescatori, in primis il discorso del parcheggio delle auto per il quale i presenti hanno chiesto maggiori certezze e garanzie.

Luca Lanteri ha ribadito l’importanza dell’attività della pesca e proprio a Imperia Oneglia è presente una delle flotte più numerose dell’intera Liguria.

Tutte queste famiglie quindi, devono ricevere dall’amministrazione comunale la massima attenzione e per questo Lanteri si è impegnato a costituire, una volta eletto sindaco, un tavolo periodico e permanente che garantisca un confronto costante e concreto.