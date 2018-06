Area 24, società pubblico-privata che gestisce la pista ciclabile tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti, sulla quale grava un debito di 19 milioni di euro, oltre 16 dei quali con Banca Carige, potrebbe salvarsi. L’istituto di credito, socio di Area 24 con il 14% ha comunicato in un’assemblea a Imperia, la disponibilità a individuare con Area 24 una strada per superare il profondo deficit della società, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.