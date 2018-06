Grande attesa per la quarta edizione di Sapore Divini che si terrà sabato 2 Giugno presso l’area festeggiamenti di Bigauda a Camporosso dalle ore 16.30 realizzata dall’Associazione PRO LOCO CAMPOROSSO – Gli Amici del Mulino.

Durante la manifestazione si potranno degustare vini tipici dei produttori locali, introdotti e commentati dagli esperti sommellier dell’AIS e ASPI.

Al termine della degustazione la manifestazione continuerà con la cena a base di prelibatezze locali come il brandacujun e il coniglio alla ligure realizzate dallo staff della Pro Loco Camporosso – Gli amici del Mulino.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al +39 335 1512747