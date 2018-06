Tragedia a Camporosso Mare un uomo è precipitato dal 5 piano morendo. Non si esclude alcuna ipotesi al momento l’uomo aveva 53 anni in passato era stato vigile urbano.

