L’Argentina comunica che in data odierna è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione l’espropriazione delle quote in capo all’Avvocato Bruno Vellone e al loro trasferimento ad Akim Daniele Tonet. Lo stesso è stato nominato Presidente sportivo dell’Argentina e dichiara: “Sarà mia cura nella prossima stagione agonistica assicurare a questa società quanto è mancato durante la scorsa: organizzazione, pianificazione e risultati sportivi. Ci iscriveremo al campionato di Eccellenza e siamo già al lavoro per costruire una squadra di valore che porti in alto i colori rossoneri. Parallelamente nascerà un settore giovanile di valore, punto di riferimento locale per gli anni a venire. Ho anche progetti extracalcistici che possano coinvolgere l’intera cittadinanza e che possano fare dello “Sclavi” un centro di assoluto valore nel panorama ligure. Non ci resta che iniziare a lavorare. Forza Argentina!”.