Piazza della Cattedrale della città vecchia. Si chiede ai cittadini di munirsi di dispositivi per il prelievo dell’acqua.

La tipologia del lavoro prevede interruzioni sulla distribuzione dell’acqua alle utenze a partire dalla sera di martedì 5, intorno alle ore 22, fino a fine lavori. Sarà presente un’autocisterna per acqua potabile a disposizione della cittadinanza, in

la società AIGA SpA rende noto che i tecnici dovranno intervenire per un grosso lavoro sulle connessioni reti idriche in spalla destra del ponte Andrea Doria a Ventimiglia.