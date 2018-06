Ieri a Triora un 67enne fungaiolo è rimasto seriamente ferito dopo essersi rotto il malleolo in seguito ad una caduta. Nel bosco è stato raggiunto dagli uomini del Soccorso Alpino e dai volontari della Croce Rossa di Santo Stefano. Su una barella è stato poi trasportato a spalla, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

