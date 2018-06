I centri anziani di Arma e Taggia in collaborazione con il Comune di Taggia organizzano per il 16 giugno 2018, una gita a Torino per visitare il Museo Egizio e della Sindone, con partenza al mattino e rientro in serata. La partecipazione è riservata ai cittadini anziani.

Il costo per l’ingresso ai musei è di € 25.00. Il pasto è libero.

Sono ancora disponibili alcuni posti, coloro che fossero interessati a partecipare possono rivolgersi al centro anziani Arma o all’ufficio dei servizi sociali del Comune di Taggia entro giovedì 7 giugno.

 Telefono n. 0184 476222

 E-mail a.longhi@comune.taggia.im.it