La Procura di Imperia aveva aperto un fascicolo per rivelazioni del segreto istruttorio alla luce della pubblicazione, su siti on line, di dettagli sull’autopsia su un 50enne morto al porto vecchio di Sanremo nel 2014. Dichiarazioni che avevano fatto ritenere si fosse trattato di omicidio per strangolamento (ma in realtà era overdose). Il giudice ha deciso per l’archiviazione per il dottor Alessandro Zaccheo e ha disposto l’imputazione “coatta” per Simona Del Vecchio, ex capo dell’Ufficio Medicina Legale dell’Asl 1, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.