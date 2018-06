A Ospedaletti nei locali della Biblioteca civica G. D’Annunzio, si è svolto l’ultimo dei quattro incontri di letture ad alta voce previsti in adesione al Maggio dei Libri 2018, iniziativa nazionale di promozione e valorizzazione della lettura, quale elemento chiave di crescita personale, culturale e civile.

L’incontro ha coinvolto bambini in età prescolare e della scuola primaria, che hanno ascoltato fiabe in rima presentate in collaborazione con la Libreria Mondadori di Bordighera. La coinvolgente lettura, ha permesso ai piccoli di volare con la fantasia e raggiungere attraverso i libri tutti i mondi possibili.

La seconda parte dell’incontro ha lasciato spazio alla creatività : un piccolo laboratorio per realizzare i personaggi appena incontrati nelle letture.

Lo spazio della Biblioteca è stato allestito con i fantasiosi elaborati realizzati in questo ciclo di incontri, che ha visto la partecipazione di moltissimi bambini, entusiasti nell’ascoltare le avventure della Nuvola Olga, di Pezzettino, del Bruco che imparò a ruggire e le filastrocche di Gianni Rodari e di Richard Scarry.

Presenti all’incontro rappresentanti dell’Amministrazione comunale, lieti di annunciare l’ottenimento per Ospedaletti della qualifica di “Città che legge 2018-2019”, titolo rilasciato dal Centro del Libro e della Lettura ai Comuni italiani che si sono particolarmente dedicati alla diffusione e alla valorizzazione della lettura sul proprio territorio, promuovendo festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipando ad iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie ed associazioni e aderendo ai progetti nazionali del Centro per il Libro e la Lettura.