Fratelli d’Italia Ventimiglia scende in piazza raccogliendo le firme per l’elezione diretta del Capo dello Stato. Il presidenzialismo è l’unico sistema in grado di garantire la fiducia piena di noi cittadini verso le istituzioni, dando spazio ad una repubblica eletta dal popolo. Per questo sabato 2 giugno vi aspettiamo in Via della Repubblica con un banchetto per la vostra firma e per sentire la vostra opinione.