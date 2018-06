Postura e prevenzione scattano in ambito sportivo

Seminario gratuito a Imperia il 18 giugno organizzato dal CONI

Un’occasione unica di approfondimento su un argomento, quale la didattica della postura del proprio corpo e l’ottimizzazione della dinamica dei gesti finalizzata a ridurre il rischio di pericolose compensazioni muscolari, che rappresenta un utilissimo strumento di prevenzione, oltre che di lavoro per i tecnici che operano nel mondo dello sport giovanile.

Lunedì 18 giugno , dalle ore 20.30 alle 23 , presso l’Auditorium Ditta Fratelli Carli in via Garessio a Imperia, il prof. Vincenzo Canali, esperto di valutazioni posturali, docente universitario a Parma, già allenatore di squadre nazionali e preparatore posturale di atleti olimpionici, illustrerà in modo tecnico-pratico un sistema tridimensionale preventivo da applicarsi nella pratica di qualsiasi disciplina sportiva, oltre che nella quotidianità della vita di relazione, per evitare i traumi da carico iterativo. Alla base del “metodo Canali” c’è in sostanza una riprogrammazione posturale in termini correttivi delle concatenazioni muscolari nelle attività combinate di flessione ed estensione finalizzata alla redazione di schede di allenamento personalizzate e la prevenzione di problematiche assai diffuse quali scoliosi, sciatalgia, pubalgia e dolori articolari a carico della colonna vertebrale. Una sorta dunque di tecnica di riassetto posturale che aiuti oltre che a lenire il disagio fisiologico anche al ripristino mirato di un corretto equilibrio funzionale della forza e alla conseguente ottimizzazione della performance. Il seminario è organizzato per iniziativa della Scuola Regionale dello Sport Coni Liguria, in collaborazione con il Coni Point Imperia, nell’ambito del proprio programma di formazione territoriale a favore di tutti i tesserati sportivi e degli studenti di Scienze Motorie.

Il Coni Imperia aspetta numerosi Tecnici e Sportivi

Ecco il link per l’iscrizione obbligatoria e gratuita:

http://liguria.coni.it/liguria/scuola-regionale/corsi/corso/2560.html

Ed il programma: