Proseguono ad Imperia e nell’entroterra le ricerche di Sandra Antinozzi, 51enne di Bestagno, che manca da casa da martedì sera. Sulle sue tracce ci sono i vigili del fuoco, i Carabinieri e le unità cinofile. Quando è uscita aveva un paio di jeans scoloriti, una maglia blu a maniche corte e scarpe da ginnastica. Ha occhiali da vista e capelli neri corti. Le ricerche sono intense nella zona di Bestagno ma, dopo un avvistamento in via Cascione in una rivendita di kebab, si sono estese a Porto Maurizio, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.