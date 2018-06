Sabato 2 giugno prende il via l’estate del Koko Beach alla Spianata Borgo Peri di Imperia.

La direzione artistica è curata dal gruppo Mas Movida di Davide Barreca, Matteo Monteanni e Omar Fiorito

Alla consolle Daniele Reviglio accompagnato dalla voce di Max Voice

Al Koko Beach di Imperia fervono gli ultimissimi lavori in vista dell’inaugurazione di sabato Sabato 2 giugno.

La spiaggia musicale alla Spianata Borgo Peri di Imperia, punto di riferimento del divertimento estivo, darà inizio alle danze per questa estate che si prospetta ricca di divertimento e ottima musica sul fronte della movida.

Il locale rinnovato nell’allestimento e nei particolari con un occhio di riguardo all’area privè ripeterà l’esperimento riuscito dell’anno scorso della nuova postazione bar, al centro del locale, che permetterà a tutti di usufruire del servizio al balcone in modo più veloce e snello.

Il Koko Beach e il suo staff formano una squadra in grado di affrontare al meglio la sfida di un locale che si propone di ‘stupire’ positivamente la clientela con un’offerta che sarà ricca di novità e di alta qualità.

Per qualsiasi informazione o per prenotazioni tavoli il numero è:

Matteo Monte 3402987540