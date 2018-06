Vittoria Bergamini non finisce di stupire e raccoglie un nuovo importante risultato in terra francese, facendo suo l’aquathlon di Nizza. 300 metri di nuoto e 1500 metri di corsa da ripetere consecutivamente 3 volte.

La giovane atleta di San Bartolomeo al Mare, con il tempo totale di 35’05” ha avuto la meglio sulle due giovani atlete francesi Tamara Perez Liarte, seconda in 36’36” ed Emma Zanin , terza in 36’41”.

Buone anche le prove di Barbara Bonfante e Irene Genari che, nella distanza più breve, 300 mt di nuoto e 1500 mt di corsa da ripetere consecutivamente 2 volte, hanno vinto le rispettive categorie, ovvero la VE2F e la JUF.

Tra i più giovani, bravissimi Leonardo Carli e Vittorio Russo, rispettivamente 4° e 8° nella categoria BEM.

Continua, così, il bel momento degli atleti della Riviera Triathlon 1992 che saranno impegnati, nel prossimo week end, ai Campionati Italiani di Porto Sant’Elpidio.