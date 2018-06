L’ex ministro Claudio Scajola, candidato sindaco di Imperia con la lista “Con Claudio per Imperia” ha dichiarato: “Credo sia giusto che mi rituffi in questa comunità per far partire la rinascita di Impera, ma quando avrò 75 anni, dirò ai miei familiari che mi occuperò dei miei hobby”. Se venisse eletto Scajola sarebbe al terzo mandato come primo cittadino. “Se si fosse candidato mio nipote Marco mi sarei ritirato. Non c’è stato lo stesso atteggiamento dall’altra parte. Non avrei mai pensato che Marco potesse chiedere i voti per un altro” dice Claudio Scajola all’Ansa.