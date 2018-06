Nell’attesa dell’evento WineAround in Riviera, che si svolgerà a Vallecrosia (IM) nei giardini della Casa Valdese di via Col. Aprosio 255, nei giorni 8 e 9 giugno 2018, da venerdì 1° giugno 2018 si potrà degustare, presso 11 locali vallecrosini, che hanno aderito alla manifestazione collaterale denominata “Aspettando WineAround in Riviera”, uno dei 17 piatti proposti in abbinamento ad un calice di vino.

Qui di seguito il link alla pagina facebook dell’evento

http://www.facebook.com/events/1564303890361753/)

Contestualmente il ristorante rilascerà al cliente un buono sconto del 10% sui pacchetti degustazione con bicchiere per WineAround in Riviera da utilizzare nelle sere dell’8 e 9 GIUGNO 2018. (http://www.facebook.com/events/195669291242894/)

Ecco la lista degli abbinamenti proposti:

LA BALENA BIANCA

Lungomare Guglielmo Marconi, 47

Tel. (+39) 0184 254476

– Degustazione di benvenuto, acciuga ripiena gratinata su sfoglia di pane, brandacujun con sfoglia di patate e olive taggiasche (ricetta tipica della cucina ligure) abbinato ad un calice di Pigato.

Euro 20,00

– Degustazione di benvenuto, torta verde, cappon magro, tipico piatto ligure a base di verdure e pesce con salsa verde e gambero abbinato ad un calice di Vermentino.

Euro 20,00

GELATERIA FESTIVAL

Lungomare Guglielmo Marconi, 69/71

Tel. (+39) 328 4522544

– Acciughe al verde con pane imburrato abbinate ad un calice di Arneis.

Euro 10,00

– Peperoni in bagna cauda abbinate ad un calice di Roero.

Euro 10,00

PERBACCO ENOTECA

Lungomare Guglielmo Marconi, 91

Tel. (+39) 345 5307978

– Piatto con selezione di formaggi blu con un calice di Ruché.

Euro 12,00

GRECALE BEACH CLUB

Lungomare Guglielmo Marconi, 14

Tel. (+39) 389 8864596

– Bottoni di zucca e amaretto al burro e salvia con un calice di Lambrusco.

Euro 18,00

– Polpo fritto su crema di ceci e pomodori Pachino con un calice di Falanghina.

Euro 20,00

RISTORANTE PIZZERIA LE VELE

Lungomare Guglielmo Marconi, 101

Tel. (+39) 0184 255571

– Calamarata ai frutti di mare con un calice di Pigato.

Euro 16,00

– Scialatielli al pomodoro fresco e basilico con un calice di Vermentino.

Euro 16,00

– Linguine alle vongole con un calice di Greco di Tufo.

Euro 16,00

RISTORANTE CORALLO

Lungomare Guglielmo Marconi, 68

Tel. (+39) 0184 259009

– Tuffoli del Pastificio Mancini con trombette, dadolata di pesce locale, pomodorino datterino, pinoli e basilico di Pra’ con un calice di Vermentino.

Euro 15,00

BAGNI LA POLENA

Lungomare Guglielmo Marconi, 100

Tel. (+39) 348 3367191

– Piatto unico composto da: polpo con patate, crostini con acciughe, calamari in umido, salmone affumicato il tutto abbinato ad un calice di vino.

Euro 15,00

YOGURTLANDIA

Via Colonnello Aprosio, 280

Tel. (+39) 327 8354840

– Bruschetta a piacere dal menù con un calice di Morellino di Scansano, caffé.

Euro 10,00

JADO’ LUNCH & WINE

Via Colonnello Aprosio, 282

Tel. (+39) 334 9146404

– Trofie con Pesto, patate e fagiolini e un calice di Vermentino di Dolceacqua.

Euro 8,00

RISTORANTE IL TORRIONE

Via Colonnello Aprosio, 394

Tel. (+39) 0184 295671

– Zuppetta d’acciughe con verdure dell’Azienda Agricola del Torrione abbinata ad un calice di Rossese di Dolceacqua dell’Az. Vitivinicola Mario Muratore.

Euro 13,00

RISTORANTE PIZZERIA LI OTTO LUOGHI

Via Giovanni XXIII, 64

Tel. (+39) 0184 250477

– Brandacujun abbinato ad un calice di Fiano di Avellino della cantina Mastroberardino.

Euro 15,00

– Fusilli caserecci con spada e fagiolini abbinati ad un calice di Greco di Tufo “Vignadangelo” della cantina Mastroberardino.

Euro 15,00

L’evento clou, che si svolgerà venerdì 8 e sabato 9 giugno pp.vv., è organizzato dal Comune di Vallecrosia, in collaborazione con FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia, edita dal Touring Club Italiano, la Casa Valdese di Vallecrosia, la Pro Loco Città di Vallecrosia, e con il patrocino della Regione Liguria.

Durante la manifestazione si potranno degustare oltre 300 vini provenienti da tutta Italia e una ricca offerta di ristorazione e gastronomia del territorio e non solo.

GLI ORARI DI WINEAROUND IN RIVIERA

Venerdì 8 e sabato 9 giugno – dalle 18 alle 24

DEGUSTAZIONE E VENDITA

Oltre 300 vini da tutta Italia in degustazione e le eccellenze gastronomiche del territorio con un’offerta di street food di qualità per un menu da costruire e da abbinare ai vini presenti.

I vini e i prodotti gastronomici si potranno anche acquistare direttamente dalle aziende presenti.

L’ingresso è libero, offerte sui pacchetti degustazione disponibili in prevendita sul sito www.winearound.it

COME FUNZIONANO LE DEGUSTAZIONI

L’ingresso alla manifestazione è libero durante tutti i 2 giorni.

Per poter degustare i vini presenti bisogna acquistare il bicchiere e il numero di degustazioni desiderato, oppure il “percorso assaggio” che permette di assaggiare liberamente i vini presenti. Sono aperte le prevendite su winearound.it con offerte su tutti i pacchetti.

Per gli associati AIS, ASPI, FIS, FISAR, ONAV, SLOW FOOD, TOURING CLUB sconto in cassa del 10% sui pacchetti con bicchiere e sul percorso assaggio, che consente la degustazione libera dei vini presenti.

Disponibili anche in prevendita con ulteriore sconto del 10%.