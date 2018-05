Qualcuno ha piazzato una polvere gialla,sembra zolfo, lungo una facciata di condominio in via Veneto un operazione che vuole impedire ai cani portati a passeggio di urinare sugli immobili. Il problema è che lo zolfo è una sostanza pericolosa sia per gli animali ma anche per i bambini.Sui social cittadini si scatena il dibattito sia sulla pericolosità dell’iniziativa sia sul problema dell’igiene Urbana è delle urine dei cani. Un problema noto è comune nelle città di tutta Italia tanto è che diversi comuni hanno reso obbligatoria la bottiglietta con l’acqua con cui i proprietari dei cani devono diluire le urine dei loro amici a quattro zampe una volta fatte per strada. Un sistema che fa discutere anche perché la sua effettiva efficacia non è certa.

Nella nostra città poi in particolare mancano aree cani e a volte la maleducazione civica è alta cercare di far fare i bisogni al proprio cane senza imbrattare edifici dovrebbe essere la regola invece troviamo spesso i marciapiedi sporchi anche di feci animali ( quelle che si devono raccogliere con i sacchettini come prevede la legge)