A Ventimiglia Insa Moussa Ba Sané, 31enne senegalese è il nuovo responsabile per la Croce Rossa del centro di accoglienza migranti del Parco Roja. Ha preso il posto di Gabriella Salvioni. Al momento sono ospiti circa 250 stranieri, soprattutto nordafricani ed eritrei, ma anche pachistani, bengalesi, nigeriani e maliani. Insa ha già prestato servizio nei centri di seconda accoglienza di Varazze e del San Martino di Genova e nel centro di primissima accoglienza della Fiera del Mare a Genova. “Sono in Italia dal 2012 ma già in Africa facevo parte della federazione internazionale della Croce Rossa e mi occupavo di diversi campi profughi” dice il neo responsabile all’Ansa.