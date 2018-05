I vigili urbani di Vallecrosia hanno elevato una multa di 6 mila euro ad una donna di circa 50 anni trovata alla guida di uno scooter 125 senza patente. Il mezzo non era assicurato e nemmeno revisionato. La donna transitava tranquillamente, sperando di eludere un controllo. I vigili hanno proceduto anche al fermo e sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

Il mezzo non era assicurato e nemmeno revisionato. I vigili hanno proceduto anche al fermo e sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca