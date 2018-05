È stato aperto il nuovo parcheggio di Vallecrosia, vicino a Don Bosco che dà accesso alla passeggiata a mare. Seimila metri quadri che il Comune ha acquisito gratuitamente. Sono stati spesi 130 mila euro per bonificare l’area che può ospitare circa 200 auto. A breve sarà aperto il sottopassaggio per passeggiata. Il nuovo posteggio è dietro alla farmacia Goso, in pieno centro, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.