Fabio Fognini nel secondo turno del torneo di tennis maschile al Roland Garros, a Parigi, ha battuto lo svedese Elias Ymer per 6-4 6-1 6-2 in un’ora e 57 minuti di gioco. Reduce dalla semifinale a Ginevra e dai quarti a Roma, Fognini sta giocando a Parigi per l’undicesima volta in carriera. Il miglior risultato sono stati i quarti di finale nel 2011. Al terzo turno si sono qualificati anche Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Dopo 29 anni l’Italia è tornata a raggiunge il terzo turno con tre atleti. Per l’ultima volta era capitato nel 1989, con Omar Camporese, Francesco Cancellotti e Claudio Pistolesi.