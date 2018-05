Un pomeriggio e una serata ricca di eventi quella che si prospetta giovedì 7 giugno all’Hotel Nazionale a Sanremo. Aperta a tutti e con la presentazione di due libri, musica dal vivo, beneficenza agli animali, apericena per chi lo desidera al Roof e diversi illustri ospiti. Va in scena “Nutriamoci in armonia come in una favola” con intervento del dottor Vasco Merciadri, medico di fama nazionale. L’ospite, che era stato a Sanremo recentemente, visti apprezzamenti e ammirazione ricevuti, è stato invitato a… grande richiesta. Esporrà quanto contenuto nei suoi libri ‘Il fiume che scorre’, scritto con Daniele Boni, e ‘Di savana e di montagne’. Merciadri è un noto nutrizionista sostenitore delle diete vegane. ‘Approfondiremo – anticipa – il concetto di microbiota e microbioma’. Vale a dire l’insieme di microorganismi simbiontici che convivono con l ‘organismo umano senza danneggiarlo e l’insieme del patrimonio genetico e delle interazioni ambientali della totalità dei microrganismi di un ambiente definito. Interverrà Alessandra Di Lenge, ‘iena vegana’. Ospiti la consulente nutrizionista Stefania Broglia, Valerio Vassallo, presidente di Meta, e Tony Curcio, presidente dell’Avi (Associazione vegani italiani).

‘Visto il successo del precedente incontro – sottolinea Gioia Lolli – abbiamo deciso di richiamare il dottor Merciadri. Non si parlerà solo di diete vegane ma saranno in qualche modo al centro della nostra attenzione anche gli animali a quattro zampe’. Ecco perché sono invitati gli animalisti mentre e chi lo desidera potrà portare cibi per animali e adoperarsi a favore dei loro amici pelosi. Quanto raccolto sarà poi inviato a rifugi.

L’apericena (per chi vorrà restare), al Roof del Nazionale, sarà allietata da un intrattenimento musicale.

L’evento, che avrà una risonanza nazionale, è frutto di un’altra iniziativa dell’associazione no profit ‘I Colori della Gioia’ messa in campo dalla presidente Gioia Lolli