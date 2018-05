Si è tenuto ieri sera al teatro don Orione lo spettacolo “Una sana e robusta Costituzione”. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Coldirodi (Istituto Comprensivo Sanremo ponente) hanno avuto occasione di riflettere sul valore della nostra carta costituzionale, in occasione del settantesimo anniversario della sua entrata in vigore. Il musical è stato realizzato grazie all’impegno di tutti gli allievi del plesso di Coldirodi, che hanno così sperimentato i valori della condivisione e della partecipazione, valori alla base della convivenza civile, oggi come settant’anni fa. Gli insegnanti e i ragazzi ringraziano la dirigente, Silvia Colombo, per il sostegno a questa iniziativa.