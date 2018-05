Serie A Trofeo Araldica – Prima ritorno

Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Tealdo Scotta Alta Langa sospesa per pioggia sul punteggio di 1-6, prosegue martedì 5 giugno, ore 21, a Cortemilia.

958 Santero Santo Stefano Belbo-Bioecoshop Bubbio 3-11

Acqua S.Bernardo Merlese-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 1-11

Araldica Pro Spigno-Torronalba Canalese 8-11

Olio Roi Imperiese-Araldica Castagnole Lanze 11-3

L’Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo vince 1-11 il match della prima giornata di ritorno a Mondovì con l’Acqua S.Bernardo Merlese, orfana del proprio battitore titolare Massimo Marcarino, sostituito dal capitano dell’Under 25, Maurizio Toselli. La quadretta di Federico Raviola rimane imbattuta al comando della classifica della Serie A Trofeo Araldica, con una lunghezza di vantaggio sulla Torronalba Canalese di Bruno Campagno, che si è imposta 8-11 a Spigno Monferrato con l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto.

Sale al quinto posto in graduatoria con cinque punti la Olio Roi Imperiese di Daniel Giordano (foto sopra) che si aggiudica per 11-3 il match con l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto. La Bioecoshop Bubbio di Andrea Pettavino, invece, espugna lo sferisterio “Augusto Manzo” di Santo Stefano Belbo, superando 3-11 la 958 Santero Santo Stefano Belbo di Davide Barroero.

Infine, è stata sospesa per la pioggia sul punteggio di 1-6 la partita tra l’Egea Nocciole Marchisio Cortemilia di Enrico Parussa e la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto: si tornerà in campo martedì 5 giugno, alle 21, a Cortemilia.

Intanto, tra sabato 2 e lunedì 4 giugno si giocheranno le partite della seconda giornata di ritorno.

Serie C2 Girone B – Recupero quinta giornata

Don Dagnino-Caragliese 6-11

Femminile – Prima giornata

Subalcuneo-Murialdo 9-1

Gymnasium Albese-San Leonardo 9-0

Fortezza Savona-Canalese 0-9