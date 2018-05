Luca Delfino, 40enne, in carcere a Genova Pontedecimo per aver ucciso son 42 coltellate l’ex fidanzata Antonella Multari, è finito nel mirino di un detenuto tunisino ed uno sudamericano. Delfino, che deve scontare una pena di 16 anni e 8 mesi per omicidio, ha subito vessazioni, minacce e ricatti. I due detenuti gli impongono il pagamento della spesa in carcere. Il 21 maggio c’è stato anche un tentativo di strangolamento. La Procura ha aperto un’inchiesta su questa serie di violenze, come riporta “Il Secolo XIX”.