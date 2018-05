I gestori dei ristoranti e degli alberghi del quartiere di Marina San Giuseppe lanciano un grido di allarme e di disappunto per l’ordinanza in vigore da ieri che in pratica isola le loro attività almeno fino al 15 giugno.

Un ordinanza resa necessaria per i lavori al manto stradale che verranno effettuati dalla ditta E-Distribuzione lavori che sono previsti per realizzare il porto. Nelle foto il testo : GLI Esercenti lamentano il mancato preavviso e si appellano direttamente al Sindaco con un post sul social Facebook che vi riportiamo qui sotto:

Siamo amareggiati e delusi di apprendere senza nessun preavviso che saremmo insolati per la quasi totalità del mese di giugno.

Considerati i sacrifici per ripristinare la spiaggia dopo il devasto invernale (fenomeno ormai ricorrente) per consegnare ai nostri clienti ed ai semplici fruitori della passeggiata un sito decoroso,ci sembra ingiusto non considerare inappropriata la tempistica del lavoro cominciato davanti al nostro stabilimento.

Sono anni che sopportiamo in silenzio e con onore i disagi di un cantiere ingombrante;cantiere al quale peraltro affidiamo la prospettiva di un futuro più roseo.

Non si tratta di un invettiva indirizzata a qualcuno in particolare ma, chi ne ha il potere potrebbe valutare meglio le ricadute di tali scelte sulle attività coinvolte.

Questi sono comunque gli effetti (vedi foto.

Certi di una giusta considerazione, rispettosamente bagni margunaira. Enrico Ioculano

Nel post si parla di un mese di isolamento ma da quanto scritto nell’ordinanza si dovrebbe trattare di 15 giorni certo è comprensibile lo sfogo visto che questi lavori cadono col solito tempismo proprio all’inizio della stagione estiva.

Siamo andati di persona a vedere il cantiere

I lavori interessano una parte dei posti auto e della carreggiata in Passeggiata Marconi come si vede nelle foto qui sotto