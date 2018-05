Da domenica 27 maggio il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha la soddisfazione di avere una nuova cintura nera 1° Dan di Ju Jitsu.

Manuel Pezzimenti, coadiuvato da Cristina Ronzitti che ha sostenuto l’impegno di “uke”, cioè colui che riceve le tecniche, ha sostenuto un esame brillante a Genova, senza lasciarsi sopraffare dall’emozione, ma, anzi, esprimendosi al meglio.

La sua preparazione è stata effettuata dai Tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno che hanno dedicato diversi mesi ai due atleti, per allenarli sempre al meglio, in modo da presentare un programma completo sia tecnicamente che teoricamente.

L’ atleta, che da vari anni si dedica a questa disciplina, ha partecipato e partecipa a gare di Ju Jitsu nelle specialità dei Settori, del Fighting System, del Ne Waza e ora, con questa promozione, ha acquisito ancora uno stimolo in più per continuare in questa attività sportiva.