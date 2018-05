Con la delibera firmata in data odierna dal Sindaco Carlo Capacci, vengono definiti i periodi di sospensione facoltativa all’obbligo di chiusura domenicale e festiva e il limite massimo giornaliero e settimanale di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista, per la giornata del 2 giugno 2018. Inoltre viene stabilita l’apertura tra le 8 e le 22 portando il periodo facoltativo dal 2 giugno al 26 agosto 2018 compresi.

L’Assessore al Commercio Maria Teresa Parodi commenta: “Con l’emanazione di questa ordinanza si è voluto accogliere le proposte manifestate dagli operatori derivate dalla necessità di offrire un servizio migliore alla cittadinanza. Il mio Assessorato ha sempre accolto i consigli dei commercianti e ci si è sempre attivato per giungere ad una soluzione che potesse porre tutti in accordo: amministrazione e associazioni di categoria”.