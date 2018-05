Si, perché bisogna ricordare che la ciclabile così come partorita dall’attuale amministrazione ha danneggiato completamente il nostro lungomare poiché prima di eseguire un’opera, sicuramente importante a livello turistico della città , era necessario progettare e realizzare tutti i servizi necessari collaterali come parcheggi, passaggi alternativi e regolamentazioni di viabilità del lungomare.

“La volontà di inviare questa raccomanda scaturisce dalla ormai imminente avvicinarsi della stagione estiva e quindi all’aumento dell’afflusso di auto di cittadini e turisti che si recheranno sulle spiagge e presso le attività commerciali considerando che la ciclabile, così come concepita, ostruirà completamente sia la svolta che il parcheggio creando diversificate problematiche di viabilità.

Abbiamo mandato una raccomandata alla società Gloria srl chiedendo alla stessa di riaprire l’area da adibire a zona di manovra e parcheggi prima del termine del 10 giugno data in cui si terranno le elezioni amministrative – spiega il candidato sindaco Fabio Perri”

Il candidato sindaco Fabio Perri e la Candidata Consigliera Veronica Russo hanno mandato una raccomandata alla Immobiliare Gloria proprietaria dell’area che era utilizzata come parcheggio sul Lungomare della Città della Famiglia ( foto e poi l’intervento dei due consiglieri