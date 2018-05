Riapre l’Ufficio Iat di Diano Marina. Da domani, per l’intera stagione estiva (sino al 30 settembre), la struttura sita in via Genala, resterà aperta al pubblico, tutti i giorni, con orario continuato dalle 9 alle 19.

Lo ha deciso l’Amministrazione Comunale di Diano Marina, andando incontro alle richieste degli operatori e alle esigenze di turisti, residenti e visitatori, italiani e stranieri. La gestione è stata affidata, come negli anni scorsi, alla società in house GM Spa. Il servizio sarà assicurato da due qualificate operatrici.