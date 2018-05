La Nazionale italiana di calcio allenata da Roberto Mancini nel pomeriggio lascerà Coverciano per raggiungere Nizza, dove domani sera alle 21 affronterà la Francia in amichevole. Probabile la conferma tra i titolari dell’ex attaccante del Nizza Balotelli. Rispetto all’amichevole con l’Arabia Saudita, potrebbe giocare dal primo minuto uno tra Perin e Sirigu, così come De Sciglio, Cristante, Baselli e Chiesa. Lunedì 4 giugno gli azzurri giocheranno un’ultima amichevole a Torino contro l’Olanda-