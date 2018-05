Questa mattina a Bordighera, all’Istituto Tecnico Montale, il sindaco di Bordighera Giacomo Pallanca e l’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, hanno premiato i ragazzi donatori di sangue. “Un particolare ringraziamento alla Fidas provinciale – commentano Pallanca e Viale – per il prezioso progetto e a tutti gli insegnanti che lo hanno sostenuto. E’ importante sensibilizzare i giovani alla solidarietà”. Presente alla premiazione anche il Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano.

