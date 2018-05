In corso il corteo della manifestazione “Una città per tutti” organizzata dall’associazione Albintimilium che vede partecipare i ragazzi della SPES-Auser e i bambini delle scuole primarie cittadine (via Roma e Via Veneto) presenti anche alcuni esponenti della amministrazione comunale compreso il sindaco Ioculano.

La manifestazione ha lo scopo di far notare le difficoltà di movimento delle persone con ridotta o nulla mobilità nei centri urbani. (scalini, buche e altri ostacoli)

Altresì l’associazione Albintimilium in questi anni ha realizzato degli interventi proprio in questo delicato settore della mobilità e accessibilità per tutti (vedi le foto)https://www.rivierapress.it/wp-content/uploads/2018/05/img_8741.mov

