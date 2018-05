Alessio Alamia, 21enne di Pietra Ligure che il 7 aprile 2017 uccise con 50 coltellate l’ex fidanzata Janira D’Amato, 21 anni, è stato rinviato a giudizio. E’ accusato, oltre che di omicidio volontario, anche di stalking. Alamia era stato giudicato capace di intendere e volere sulla base di una perizia psichiatrica eseguita chiesta dalla difesa. Il 21enne, geloso della ragazza, aveva aggredito la ex nell’appartamento di lei, colpendola con un coltello da 12 centimetri.

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per migliorare la tua esperienza sul sito e per fornirti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su Maggiori Informazioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Maggiori informazioni Accetta