I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione N.E., rumena cl. 70. La donna, in atto sottoposta al regime di detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio, con il permesso di assentarsi esclusivamente la mattina per poter provvedere alle proprie esigenze di vita, è stata sorpresa dai militari nel pomeriggio di ieri mentre passeggiava in via Martiri unitamente ad un conoscente, priva di autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione. L’arrestata, che avrebbe terminato la pena tra meno di un mese, verrà giudicata con rito direttissimo nella giornata di domani.