Una coppia di fidanzati sanremesi è stata arrestata per spaccio perché coltivava la marijuana in casa e poi la vendeva.

Gli arresti domiciliari sono scattati per Jenny Houdayer e James Zaccaria, 25enni. Nella loro casa sono state trovate 5 piante, 4 delle quali alte circa un metro e mezzo e la quinta oltre due metri, in tutto circa 120 grammi di marijuana.

A insospettire i poliziotti era stato uno strano via vai dall’alloggio in via Borgo Tinasso, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.