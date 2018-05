Ieri sera nella zona del Borgo a Sanremo, una lite tra due cognati è via, via degenerata, e in seguito agli schiaffi ed ai pugni che i due parenti si sono scambiati, entrambi sono finiti all’ospedale Borea per farsi medicare. Sul posto sono intervenuti il 118 e due pattuglie dei Carabinieri che ora stanno cercando di fare luce sull’accaduto.