Sono pubblicati nella home page del sito istituzionale del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) e in “Amministrazione Trasparente”- “Bandi di Concorso” i bandi relativi a 3 progetti di “Cantiere scuola e lavoro” rivolti a persone con più di 60 anni di età che non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale e che si trovano nello stato di disoccupazione.

Il Comune di Sanremo offre infatti una possibilità di impiego per gli over 60 nell’ambito di tre progetti inerenti al settore della pubblica utilità presentati alla Regione Liguria che li ha approvati e finanziati.

Ecco i 3 progetti:

– “UN CUSTODE PER AMICO”: 10 persone verranno impiegate nelle mansioni che prevedono l’apertura e la chiusura dei cimiteri, la custodia degli stessi, la custodia dei bagni (senza la pulizia), l’apertura e la custodia dei numerosi parchi e giardini comunali”. Durata 12 mesi (si allega il bando con tutte le informazioni)

– “ASSISTENZA VISITATORI MUSEI CIVICI SANREMESI E ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE”: 2 persone verranno impiegate nelle mansioni di collaborazione con il personale del Comune nello svolgimento delle attività di accoglienza e assistenza ai visitatori nel nuovo museo civico di Piazza Nota e nel museo di Villa Luca a Coldirodi. E’ inoltre prevista un’attività di collaborazione in occasione di mostre e di altre attività culturali da svolgersi ai suddetti musei o al Forte di Santa Tecla. Durata 12 mesi (si allega il bando con tutte le informazioni)

– “RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI”. 1 lavoratore verrà impiegato nelle mansioni di dematerializzazione dell’archivio dei servizi stato civile – cimiteri, censimento e riordino archivio anagrafe, cimiteri, stato civile ed elettorale in vista del trasferimento in altra sede comunale. Durata 12 mesi (si allega il bando con tutte le informazioni)