La Sanremese comunica la nomina di Giuseppe Fava a Direttore Generale.

Giuseppe Fava, da tutti conosciuto come “Pino”, riceve l’incarico di Direttore Generale dopo essere stato la scorsa stagione responsabile del settore giovanile biancoazzurro. In precedenza si è occupato del settore giovanile dell’Argentina e di quello della Sanremese in Eccellenza e in Lega Pro.

La Sanremese, quindi, sceglie la linea della continuità valorizzando una figura interna di grande esperienza che si è distinta per l’ottimo lavoro svolto lo scorso anno nelle fila del settore giovanile.

La scelta di Fava è inoltre figlia della comunione di intenti e della proficua collaborazione tra i proprietari della società Renato Bersano, Marco Del Gratta e Dino Miani proiettati verso una nuova stagione insieme.

Pino Fava si è messo da subito a disposizione della società ed è già al lavoro per allestire uno staff importante in tutti i settori nevralgici per la prossima stagione.