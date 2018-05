Uno sguardo come sempre rivolto alle nuove produzioni librarie (che non sono poche e tutte di notevole interesse) ed un altro orientato verso quello che è l’ambiente montano: le sue bellezze, il suo fascino, puntando anche verso le ineludibili criticità che lo attanagliano. La Montagna resta dunque anche quest’anno il centro di ogni iniziativa promossa nell’ambito del Salone del Libro di Frabosa Sottana che si appresta a spegnere la sua quinta candelina.

L’appuntamento, per il quale l’organizzazione è da tempo al lavoro, è per sabato 21 e domenica 22 luglio presso la sala convegni, al piano terra dell’Albergo Italia situato presso l’arteria centrale di Frabosa Sottana in provincia di Cuneo.

Nato da un’idea di Gianni Dulbecco che ne è il patron, organizzato dall’Associazione Culturale Valle Maudagna in collaborazione con l’Associazione San Biagio di Miroglio ed il sito Frabosasottana.com, il Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana proporrà nell’ambito della “due giorni” la presentazione di una serie di opere che fanno parte della sempre imponente produzione libraria nazionale. Testi che in qualche modo richiamano alla montagna, a quell’ambiente molto caro agli scrittori, ma anche e soprattutto, ai lettori.

Saranno una decina, come sempre le opere –frutto del lavoro di alcuni tra i migliori interpreti della letteratura nostrana– proposte all’attenzione del graditissimo e sempre attento pubblico.

Il programma del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana non è però solo fatto di racconti, romanzi, novelle e poesie, ma si articola, come tradizione, anche attraverso mostre, convegni e proiezioni.

Due i seminari promossi: quello sulla nuova legge forestale e lo sviluppo delle valli alpine che coinvolgerà nella mattinata di sabato 21 autorità regionali e ricercatori e quello sull’incremento dell’attività sportiva in Montagna al quale daranno vita, domenica 22, componenti dell’Uisp (l’Ente di promozione sportiva che quest’anno compie 70 anni) di Piemonte e Liguria.

Nel corso della “due giorni” dedicata al Salone del Libro di Montagna sarà possibile anche visitare la mostra fotografica sulla Via Marenca, l’antica Via del Sale curata da Roberto Croci.

Ad arricchire l’offerta e a rendere ancora una volta speciale il Salone, sarà la presenza di un ospite d’eccezione: il maratoneta estremo Marco Olmo che proporrà, sabato sera, uno spaccato delle proprie esaltanti e coinvolgenti avventure raccolte dalle estremità del deserto sino alla vetta del Monte Bianco.

In serbo anche un altro importante incontro teso a garantire ulteriore richiamo ad una rassegna che di anno in anno si ripromette, attraverso la promozione libraria e le varie iniziative collaterali di richiamare sempre più attenzione verso l’ambiente, quello montano in particolar modo, e la natura puntando con decisione alla promozione del territorio, sotto ogni punto di vista.

Il Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana che propone gratuitamente al pubblico ogni iniziativa, gode del Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Frabosa Sottana e del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi e di importanti aziende che operano nel Nord-Ovest.



Sarà possibile seguire la quinta edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana attraverso il sito ufficiale www.salonelibromontagna.blogspot.it oppure collegandosi alla pagina www.facebook.com/Salone-Libro-Montagna-Frabosa