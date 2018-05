Sandra Antinozzi, 51 anni, lavora come colf e da poco tempo si è trasferita a vivere con il compagno a Bestagno, una frazione di Pontedassio. Martedì 29 maggio alle 17, quando il compagno è tornato a casa dopo una commissione, non l’ha trovata in casa. Potrebbe essere uscita senza borsa e senza cellulare. La sua auto è rimasta regolarmente parcheggiata sotto casa. Ha con sé i documenti ma non i farmaci per la sua terapia quotidiana.



Statura: 156

Occhi: castani

Capelli: castani

Abbigliamento: Maglia a maniche lunghe blu con bottoncini, jeans scoloriti

Scomparso da: Pontedassio, frazione di Bestagno