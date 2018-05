Apprendo che mercoledì verrà ad Imperia l’Onorevole Salvini.

Non ho ancora capito se verrà a sostenere la candidata del Movimento 5 Stelle, suo mancato alleato di governo per un filo, oppure il candidato delle segreterie regionali del centrodestra, sostenuto anche da Fratelli d’Italia, ossia del partito che solo qualche giorno fa lo definiva un traditore.

La confusione, in effetti, regna sovrana ed il quadro è in evoluzione.

Sono però certo che, per il dibattito elettorale per l’elezione del Sindaco di Imperia, sarà molto produttivo ascoltare la proposta di Salvini sull’isola pedonale in via Cascione, sulla eliminazione o meno della ‘mitica’ rotondina di Via Serrati, sul rispristino o meno del semaforo rotto del Catasto o sulle eventuali modifiche alla ZTL del Parasio.

Immagino che Salvini affronterà anche il tema della riapertura del Cavour, dell’appalto dei rifiuti, della gestione del depuratore, di Rivieracqua e, naturalmente, della gestione pubblica o privata del Porto Turistico, chiarendo come tutelerà i lavoratori della Go Imperia, senza dimenticare la scarsa illuminazione della strada per Costa d’Oneglia o la pavimentazione del piazzale del Santuario di Montegrazie, ad esempio.

Tutti temi caldi e che in una campagna elettorale non possono certo essere lasciati nel vuoto.

Gli imperiesi sono certamente ansiosi di conoscere la posizione del leader della Lega in merito.

Il 10 giugno si vota per il Sindaco di Imperia, mica per l’impeachment di Mattarella.

Certo, per la visita di questo illustre turista elettorale, ci sarà qualche piccolo disagio e costo da sostenere, per scorte e codazzi vari, ma mica pagano i cittadini che lavorano. O no?

Quanto ai temi nazionali, cui credo verrà fatto solo qualche breve riferimento, trattandosi di elezioni amministrative, non saprei dire se Salvini parlerà anche del valore dell’unità del centrodestra.

Non credo.

Il tema, in queste ultime settimane, è diventato, per lui ed altri, piuttosto scivoloso.

Vedremo.

Nel frattempo, noi di Area Aperta, con il nostro candidato Sindaco Claudio Scajola, da imperiesi, continueremo ad incontrare gli imperiesi ed a confrontarci con loro sul presente e sul futuro di Imperia.

Giuseppe Fossati

Area Aperta