Sabato 2 giugno, in occasione del 72° anniversario di fondazione della Repubblica Italiana, la Prefettura d’Imperia organizza un concerto rievocativo aperto alla cittadinanza. Quest’anno, per scelta del Prefetto Silvana Tizzano a tenere il concerto ufficiale è stato chiamato il Quartetto Nuova Euterpe, una formazione a plettro diretta da Freddy Colt e composta da validi musicisti della Provincia. Il programma prevede, oltre all’inno nazionale eseguito da chitarre e mandolini, anche altri brani della storia musicale italiana, motivi patriotti, opere di celebri autori dell’Ottocento e d’inizio Novecento, senza tralasciare composizioni scritte da autori del territorio come Bruzzone, Panizzi e Da Novaro. Il quartetto vanta un curriculum di tutto rispetto con esibizioni in rassegne e feste private di alto profilo, tra le quali un ricevimento dell’ex Presidente del Consiglio Lamberto Dini che apprezzò tre anni fa questo gruppo in Toscana. Il Quartetto Nuova Euterpe è composto dai maestri: Sabine Spath e Freddy Colt ai mandolini, Sergio Caputo alla mandola e Fabrizio Vinciguerra alla chitarra. Nel concerto imperiese, che avrò inizio alle ore 17,30 presso il Molo Lungo di Calata Cuneo, sono previste anche delle letture affidate alla voce di Simone Gandolfo, noto attore e regista.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito.